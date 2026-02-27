Detienen a 'El Chueco' y a joven de 18 años en Cajeme; protagonizaron dos ataques armados

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron dos detenciones por el delito de homicidio en grado de tentativa. Estas acciones forman parte de los trabajos conjuntos de seguridad implementados para reducir la incidencia delictiva en la región. Las aprehensiones se ejecutaron en distintas puntos del municipio de Cajeme, una en Ciudad Obregón y la otra en la comisaría de Providencia.

El primer operativo tuvo lugar en la colonia Ampliación Campanario, de la cabecera municipal. En ese sitio, los elementos de seguridad localizaron y detuvieron a un hombre de 43 años de edad, identificado como Francisco 'N', alias de 'El Chueco'. La orden de captura en su contra obedece a una acusación por tentativa de homicidio calificado, con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de un joven de 20 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación del Ministerio Público, la agresión ocurrió el pasado 24 de diciembre. Dicho conflicto inició por una discusión en la vía pública, cuando la víctima le pidió a Francisco 'N' que le diera a crédito un cigarro de marihuana. Tras una serie de amenazas, el ahora detenido disparó un arma de fuego. Hay mencionar que esta persona ya cuenta con historial criminal por faltas al patrimonio y por actos de violencia familiar.

Por otro lado, un contingente formado por elementos de la AMIC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal concretó una segunda detención en la colonia Severo Girón, de Providencia. En este lugar fue capturado Alfonso Ricardo 'N', un joven de 18 años, también acusado de intentar quitarle la vida a un hombre bajo la figura legal de tentativa de homicidio calificado.

Las indagatorias documentan que el 19 de noviembre la víctima cargaba combustible en una gasolinera del poblado. En ese momento, el joven de 18 años llegó a bordo de una motocicleta y disparó un arma de fuego de manera directa. El afectado logró repeler el ataque, lo que provocó que el agresor escapara del lugar. Poco después, el herido se movilizó por sus propios medios a un hospital para ser atendido.

Cajeme, Sonora, 27 de febrero de 2026.- Como parte de acciones coordinadas para el combate a delitos de alto impacto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó dos órdenes de… pic.twitter.com/CNQUsGzPgt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 27, 2026

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reportó que ambos detenidos ya se encuentran a disposición de los jueces correspondientes. Estas autoridades serán las encargadas de definir la situación legal de cada uno a lo largo del proceso penal. Mediante este tipo de intervenciones, las corporaciones de seguridad del estado buscan mantener el orden, hacer cumplir las órdenes judiciales y abatir la impunidad en esta zona de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora