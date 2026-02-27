'El Meño' golpeó a perro con tubo metálico hasta matarlo; ya está bajo proceso en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Agencia Especializada en Delitos en Contra de los Animales por Actos de Maltrato y/o Crueldad, formuló imputación en contra de Manuel 'N', alias 'El Meño', de 42 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad que provocó la muerte de un perro en Hermosillo, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante la audiencia inicial, realizada tras la ejecución de una orden de aprehensión, el Ministerio Público expuso las pruebas que sustentan la imputación. El juez le impuso prisión preventiva al señalado como medida cautelar; no obstante, derivado de la promoción de un juicio de amparo, se concedió que el acusado enfrente el proceso en libertad, bajo las condiciones que determine la autoridad judicial competente.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el pasado 25 de febrero en la colonia Olivares, por hechos cometidos en perjuicio de un canino color café con blanco. De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen sucedió el 6 de enero de 2026, en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, frente a un domicilio en la colonia Los Jardines, donde se encontraba el animal de raza criolla, tamaño grande, color café con blanco.

En el lugar, el imputado presuntamente lo agredió de manera reiterada con un tubo metálico. Testigos presenciales alertaron a las autoridades sobre la agresión. El animal de compañía fue atendido por un médico veterinario, quien documentó lesiones graves en oreja, cráneo y mandíbula, así como múltiples heridas y perforaciones en el canal auditivo; a pesar de la atención médica brindada, el canino falleció el 15 de enero.

El dictamen pericial estableció la existencia de lesiones extensas, necrosis e infección crónica degenerativa, concluyendo que la causa de muerte fue directa consecuencia de los golpes recibidos. La Fiscalía de Sonora señaló que continuará con la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento puntual del proceso penal, con el objetivo de que este hecho no quede impune y se aplique la ley con firmeza, objetividad y respeto irrestricto al debido proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora