Elementos de la AMIC, FGJE Sonora y Policía Estatal acompañan a Guerreras Buscadoras de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El grupo dedicado a la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas denominado Guerreras Buscadoras de Cajeme realizó una jornada de rastreo en un predio ubicado por la calle Jalisco entre Jalapa y Saltillo en la colonia 410, al sur de Ciudad Obregón.

Trascendió que en dicha ubicación se podrían encontrar los cuerpos de dos personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad, las mismas que respondían a los nombres de Joel y Ramsés Tadeo.

Silvia Velázquez, lideresa del colectivo, dijo que en este 2026 llevan 21 días de búsquedas, durante los cuales han realizado nueve hallazgos.

Cabe destacar que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal acompañaron a las buscadoras durante esta jornada.

Durante el año 2025, un total de 102 cuerpos sin vida fueron localizados en distintos sectores de la región. Las autoridades locales señalaron que estos hallazgos se registraron tanto en áreas urbanas como rurales, generando preocupación y alarma entre la población.

Guerreras Buscadoras de Cajeme realizan rastreo tras posible hallazgo de dos desaparecidos

Fuente: Tribuna del Yaqui