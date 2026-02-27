Emboscan a patrulla estatal en Colima; un agente murió y una mujer policía resultó lesionada

Coquimatlán, Estados Unidos.- Un ataque armado dirigido contra elementos de la Policía Estatal Preventiva cobró la vida de un agente y dejó a una mujer policía con lesiones en el municipio de Coquimatlán, Colima. El suceso tuvo lugar después de que los uniformados acudieran a la comunidad de Los Limones para atender un reporte sobre un vehículo en llamas. Según los reportes, el suceso se desencadenó al momento en que los policías estatales arribaron al sitio para verificar la situación del automóvil incendiado.

En ese instante, fueron sorprendidos por un grupo de sujetos armados que comenzaron a disparar contra ellos, originando un intercambio de disparos en la zona rural. Como resultado de la agresión, un elemento masculino de la corporación estatal murió en el lugar de los hechos. Por su parte, una oficial recibió diversos impactos de bala, por lo cual fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

Las autoridades competentes no han revelado su estado de salud actual, sin embargo, confirmaron que permanece bajo resguardo policial y recibe los cuidados médicos necesarios para su recuperación. Tras registrarse el altercado, se generó una fuerte movilización de diversas corporaciones de seguridad. Los cuerpos policiales establecieron un operativo de búsqueda en la región con el propósito de localizar y capturar a los responsables del acto.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Fabián Gómez Calcáneo, condenó la agresión y garantizó que los culpables enfrentarán las consecuencias. El funcionario aseguró que se utilizará toda la capacidad de respuesta del aparato estatal para hacer frente a la situación. Como parte de las maniobras de vigilancia, se ordenó el despliegue de un helicóptero para realizar patrullajes aéreos y apoyar a las unidades terrestres en sus labores de rastreo en la región.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Colima abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias que rodearon este acontecimiento. El Ministerio Público y los peritos trabajan en la recolección de indicios para identificar a los agresores y establecer si el ataque consistió en una emboscada planificada contra los elementos o si se trató de una reacción violenta tras el aviso sobre el vehículo en combustión.

