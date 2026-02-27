Harfuch confirma duro golpe al Cártel del Golfo: Cae el 'Lexus', 8 sicarios y armas de alto poder

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, confirmó un nuevo golpe al crimen organizado en el noreste del país: Un operativo encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana, dejó nueve personas detenidas en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, Tamaulipas; serían integrantes del Cártel del Golfo.

De acuerdo con lo revelado por el titular de Seguridad Federal este viernes 27 de febrero de 2026, entre los capturados se encuentra Antonio Guadalupe 'N', alias 'Lexus', señalado por su presunta participación en delitos como extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos (EU).

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Resultado del operativo en Heroica Matamoros

De acuerdo con la información oficial, el despliegue se realizó en el Ejido Sandoval y derivó en la detención de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo. Durante la acción se aseguraron:

Armas de alto poder, entre ellas fusiles Barret calibre .50

Lanzacohetes

Granadas

Cartuchos

Equipo táctico

Vehículos

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como el armamento y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes. El titular de la SSPC reiteró, mediante sus redes sociales oficiales, que la coordinación entre fuerzas federales (la cual continuará) busca debilitar estructuras criminales que operan en el norte del país.

Las acciones incluyen inteligencia, despliegue aéreo y terrestre, así como aseguramientos de armas de alto poder que representan un riesgo para la población.

¿Qué es el Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo (CDG) es un grupo delictivo mexicano considerado el más antiguo en la historia del país. En sus inicios, durante la década de 1930, se dedicaba principalmente al contrabando de licores hacia EU en la época de la ley seca. Con el paso de los años amplió sus actividades al tráfico de drogas, armas y personas. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como 'organización terrorista' extranjera.

A lo largo de su historia, el CDG formó diversas células o grupos internos, entre ellos Los Ciclones, Los Metros, Los Escorpiones, Los Rojos, División Sierra, Los Ceros y Fuerzas Especiales Grupo Sombra (F.E.G.S.), entre otros.

¿Dónde opera el Cártel del Golfo?

La base de operaciones del Cártel del Golfo se ubica en Heroica Matamoros, Tamaulipas, ciudad que colinda con Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Tiene presencia significativa en municipios como Matamoros, Reynosa, Ciudad Río Bravo, Miguel Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, todos en Tamaulipas.

Además, mantiene operaciones en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Veracruz. En su momento de mayor expansión, esta organización tuvo conexiones en Europa, África, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.

