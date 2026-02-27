Procesan a chofer de autobús que chocó en carretera de Caborca; cinco personas fallecieron

Caborca, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó vinculación a proceso contra Germán 'N', quien se desempeña como chofer de una compañía de autobuses de pasajeros. Al individuo se le señala por su posible responsabilidad en un accidente de tránsito en el municipio de Caborca. Este suceso dejó un saldo de cinco personas muertas, ocho pasajeros lesionados y daños materiales para las partes involucradas.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó que la captura del conductor se realizó apegada a la ley. Posteriormente, el Ministerio Público presentó las evidencias recabadas en la carpeta de investigación. Tras analizar la información expuesta en la sala, el magistrado concluyó que hay datos suficientes para suponer la posible culpabilidad del señalado en el acontecimiento, por lo que dictó la resolución para iniciar el procedimiento penal en su contra.

Los documentos que integran el caso detallan la secuencia de cómo ocurrieron los hechos. El percance fue reportado la mañana del pasado 13 de febrero, alrededor de las 6:30 horas. En ese instante, el acusado manejaba un autobús de pasajeros de la marca Volvo, modelo 2025, identificado con el número económico 670. La unidad circulaba en dirección de norte a sur sobre el tramo carretero Caborca - Sonoyta.

Al llegar al kilómetro 115+100, los reportes señalan que el operador del autobús no tomó las precauciones necesarias al volante. Los dictámenes indican que la unidad cruzó hacia el carril de sentido contrario. Esta maniobra provocó el choque frontal contra un tráiler de la marca Freightliner, de color blanco, el cual remolcaba una caja seca de la marca Great Dane, perteneciente a una compañía dedicada al movimiento de carga pesada. Esta última unidad termina volcada.

Vinculan a proceso a conductor de autobús por accidente con cinco víctimas mortales en Caborca: FGJES



Caborca, Sonora, 26 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Germán “N”, conductor de una empresa de… pic.twitter.com/6sgJqMptcz — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 26, 2026

Como resultado del impacto entre ambos vehículos, cinco personas perdieron la vida en el lugar y ocho más sufrieron heridas que requirieron revisión de los servicios de salud. De igual forma, las dos unidades de transporte terminaron con daños estructurales. Para asegurar el desarrollo del procedimiento penal, el juez a cargo del caso impuso prisión preventiva justificada contra el chofer. Además, se otorgó un periodo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Finalmente, la corporación de procuración de justicia en Sonora reiteró que mantendrá una conducción técnica y objetiva en el seguimiento de este tipo de incidentes. El propósito es garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas, mantener el respeto al debido proceso legal y esclarecer la responsabilidad de quienes transitan sobre las carreteras del estado.

Fatal choque entre autobús y tráiler en Caborca deja cuatro muertos y 25 lesionados



Caborca, Sonora.– Un trágico accidente entre un autobús de la línea Tufesa y un tráiler de carga dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida y 25 lesionadas la mañana de este… pic.twitter.com/n6636k0pRv — ElCesarFraijo (@CesarFraijo2) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora