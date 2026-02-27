¿Qué pasó en Arco Norte HOY? Esto se sabe del ACCIDENTE que dejó un paramédico muerto este viernes

Arco Norte, Estado de México.- La madrugada de este viernes 27 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la Autopista Arco Norte, luego de que se reportara un fuerte accidente que terminó en incendio y dejó una víctima mortal. Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de febrero de 2026, en el kilómetro 105, en dirección a Atlacomulco, dentro del tramo Ajoloapan–Apaxco, a la altura del municipio de Apaxco, hacia el norte. En el lugar, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana quedó envuelta en llamas tras un choque que involucró a un tráiler.

Se detalló que la ambulancia habría impactado inicialmente contra otro vehículo y posteriormente fue golpeada por la parte trasera por un tráiler. Tras el segundo impacto, la unidad comenzó a incendiarse en cuestión de minutos. Testigos señalaron que el fuego se propagó rápidamente. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para resguardar la zona y coordinar el cierre parcial de carriles, mientras bomberos y personal de Protección Civil trabajaron para sofocar las llamas y evitar que alcanzaran a otros vehículos.

Muere conductor de ambulancia tras quedar atrapado

Al arribo de los servicios de emergencia, se confirmó que el conductor de la ambulancia perdió la vida. El paramédico quedó atrapado dentro de la unidad y no pudo ser rescatado antes de que el fuego consumiera el vehículo.

El accidente generó severas afectaciones a la circulación en dirección norte. Durante varias horas se mantuvo el cierre parcial de carriles mientras se realizaban las labores de peritaje y el retiro de los vehículos siniestrados. La fila de automovilistas alcanzó aproximadamente 10 kilómetros, de acuerdo con reportes difundidos tras el incidente.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) comenzaron las diligencias para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar responsabilidades. Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para precisar cómo ocurrió el choque inicial y el impacto posterior del tráiler.

