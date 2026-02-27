¿Qué será el nuevo líder del CJNG tras la MUERTE de 'El Mencho'? García Harfuch revela INVESTIGACIONES

Mazatlán, Sinaloa.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 27 de febrero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están bajo investigación; de estos, dos podrían asumir el control del grupo criminal tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y medios de comunicación reunido este viernes, el funcionario detalló que las autoridades federales tienen identificados a cuatro liderazgos regionales relevantes dentro del CJNG: "Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, declaró.

#EnLaMañanera | ¿Quiénes sustituirán el liderazgo del CJNG tras abatimiento de ‘El Mencho’? Esto dijo Omar García Harfuch, titular de Seguridad pic.twitter.com/kXighkRQ35 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 27, 2026

Precisó que, de esos cuatro perfiles, dos son considerados los más probables para sustituir a Oseguera Cervantes, aunque no compartió los nombres.

Abaten a 'El Mencho' en Jalisco

Tal como te informamos en TRIBUNA, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y líder del CJNG, fue abatido la mañana del domingo 22 de febrero durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco. El capo era considerado uno de los criminales más buscados por autoridades de México y Estados Unidos (EU), por lo que su muerte provocó una jornada de violencia en distintas zonas del país ese mismo domingo.

De acuerdo con el Gobierno de México, durante los hechos violentos registrados tras el abatimiento del 'Mencho' murieron al menos 25 elementos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado. García Harfuch señaló que el domingo fue el día con mayores incidentes, pero que posteriormente la situación comenzó a estabilizarse.

No han habido un repunte de violencia. El domingo fue cuando más problemas hubo, pero al día siguiente se empezó a normalizar; todavía el lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y el miércoles", detalló el presidente.

El titular de la SSPC indicó que las autoridades mantienen vigilancia sobre los liderazgos regionales para evitar un reacomodo que genere nuevos episodios de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'