"Vamos a seguir trabajando para proteger a Sinaloa", afirma Claudia Sheinbaum durante gira en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa. - Este viernes 27 de febrero de 2026, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en Sinaloa mantendrán la estrategia de seguridad para proteger a la ciudadanía. La conferencia de prensa se llevó a cabo en las instalaciones de la Tercera Región Militar, donde respondió diversas preguntas sobre la crisis que experimenta la entidad desde hace más de un año.

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que esta situación se agudizó a partir de que fue llevado a Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, quien —como te hemos informado en TRIBUNA— junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José El Azul Esparragoza se desempeñó como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. De hecho, fue detenido en El Paso el 25 de julio de 2024, presuntamente tras un acuerdo de Joaquín Guzmán López con autoridades del país vecino.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, proteger a la población, ese es nuestro trabajo, y trabajar con la estrategia para atender las causas y disminuir la impunidad. Y como ven, todos los meses va bajando, hay episodios y situaciones muy dolorosas que atendemos siempre de manera coordinada. Entonces pueden tener la certeza de que vamos a seguir trabajando para proteger Sinaloa y a su pueblo", aseveró la representante del Poder Ejecutivo.

Rubén Rocha Moya

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio la bienvenida a la mandataria y destacó el respaldo permanente del Gobierno federal, así como su compromiso con la entidad. De igual manera, Rocha Moya confió en que con el apoyo de la funcionaria mejorará no solo Sinaloa, sino también el país. Ante todo, consideró que las giras por la República Mexicana son la mejor alternativa.

Conferencia de prensa matutina desde Mazatlán, Sinaloa. Viernes 27 de febrero 2026 https://t.co/toreClfqWZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

"Su visita y su permanente apoyo nos comprometen a seguir entregando nuestros mayores esfuerzos para acompañarla en la gran tarea de llevar bienestar y progreso a las mexicanas y a los mexicanos", aseveró el exsecretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja conforme al tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui