Vivían entre la basura: Detienen a padre y madre por muerte de bebé de 3 meses en Veracruz

Veracruz, Veracruz.- Las autoridades ministeriales de Veracruz confirmaron la detención y el inicio del proceso penal contra dos personas identificadas como Mónica Vianey 'N' y Carlos Manuel 'N'. Esta acción legal responde a su presunta responsabilidad en diversos delitos cometidos en agravio de cuatro menores de edad que se encontraban bajo su tutela. La intervención de las fuerzas del orden se produjo a partir del fallecimiento de un bebé de 3 meses de edad, suceso registrado el martes pasado en un domicilio del puerto de Veracruz.

El órgano procurador de justicia responsable de investigar delitos contra la familia y trata de personas presentó la imputación contra ambos individuos. Los cargos abarcan abuso agravado contra menores, violencia familiar equiparada, maltrato infantil y omisión de cuidados. La carpeta de investigación señala que la muerte del lactante ocurrió debido a que su estado de salud empeoró y los tutores no le proporcionaron la atención médica necesaria en el tiempo requerido para salvaguardar su integridad.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Tarimoya. Durante las diligencias efectuadas en el inmueble, las autoridades evaluaron el entorno y determinaron que el sitio presentaba condiciones de insalubridad. Este ambiente fue clasificado como un espacio de alto riesgo para el desarrollo de los infantes. Al recabar las declaraciones de los habitantes de la zona, los vecinos indicaron que ya habían alertado a otras dependencias sobre el estado de abandono en el que vivían los niños antes de que sucediera el deceso del bebé.

Como parte de las medidas de protección, el personal del municipio procedió a asegurar a los otros tres menores que habitaban en la misma casa, quienes tienen las edades de 1, 9 y 12 años. Tras el resguardo, los niños fueron presentados ante las instalaciones de la fiscalía competente para las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes. Posteriormente, se ordenó su traslado a la Casa Hogar Vida Nueva, administrada por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, donde permanecerán bajo resguardo preventivo.

Dentro de los elementos probatorios integrados por los fiscales en el expediente, existe la acusación de que uno de los menores rescatados fue víctima de agresiones de carácter sexual. El documento legal apunta a Carlos Manuel 'N' como el presunto agresor, quien habría aprovechado su figura de padrastro para cometer este ilícito. Actualmente, ambos adultos se encuentran a disposición de un juez de control.

La autoridad jurisdiccional evaluará los elementos de prueba recabados para dictar la resolución que corresponda al caso. Las audiencias determinarán la situación jurídica de los acusados y si enfrentarán el proceso bajo una medida cautelar, considerando la gravedad de los cargos y la necesidad de proteger a las víctimas sobrevivientes.

