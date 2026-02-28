Agreden a balazos a Nahúm Álvarez, exalcalde veracruzano; le dispararon mientras conducía

Fortín de las Flores, Veracruz.- La tarde de este sábado 28 de febrero, en el estado de Veracruz, se suscitó un hecho violento dirigido contra Nahúm Álvarez Pellico, quien ocupó la presidencia municipal de Ixtaczoquitlán. El atentado ocurrió cuando el político transitaba por las calles de la colonia San José, en el municipio de Fortín de las Flores, a bordo de su camioneta, después de haber asistido a una reunión de trabajo.

Según los datos obtenidos hasta el momento, en el trayecto, el exlegislador local fue alcanzado por un grupo de individuos armados que iban en otro vehículo similar. Los sujetos, al estar cerca de su unidad, realizaron diversas detonaciones con armas de fuego. Tras el reporte del ataque, agentes de seguridad pública llegaron al lugar para acordonar la zona y asegurar la escena del crimen para su posterior procesamiento.

Peritos invesrtigadores registraron el estado en que quedó el automóvil del afectado con el fin de integrar los datos a las averiguaciones. Asimismo, se realizaran tareas de búsqueda en los alrededores, sin que se pudiera localizar a los responsables. A pesar de lo fuerte de la agresión armada, se confirmó que el morenista resultó ileso y pudo comunicarse con sus allegados para informar sobre su estado de salud.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó que se encuentra bien y lejos de cualquier peligro. En su texto, manifestó su gratitud por las muestras de solidaridad y la preocupación que amigos y ciudadanos le hicieron llegar tras conocerse la noticia por los medios locales. Álvarez Pellico también dejó clara su postura de rechazo a la violencia y su intención de acudir ante la Fiscalía para presentar la denuncia conducente.

El exalcalde se dijo confiado en las instituciones encargadas de procurar justicia y recalcó su voluntad de que se realice una investigación que permita conocer la verdad sobre lo sucedido. Finalmente, reiteró su compromiso con el respeto a las leyes y la paz social, asegurando que seguirá los cauces legales que marca el Estado de Derecho para que este tipo de acciones reciban la atención necesaria por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui