Arrestan a ex de Kimberly Jocelyn en Morelos; es el prinicipal sospechoso de su desaparición

Cuernavaca, Morelos.- Las autoridades de Morelos realizaron el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un hombre identificado como Jared Alejandro 'N'. A este individuo se le señala por su posible responsabilidad en la desaparición de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, una alumna de nivel universitario de quien no se sabe nada desde el pasado viernes 20 de febrero. El sujeto en cuestión forma parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Su captura fue realizada en la ciudad de Cuernavaca, por parte de agentes pertenecientes a la corporación de investigación criminal, quienes lo pusieron bajo custodia para que sea presentado ante el juzgado encargado de su caso en las siguientes horas. Diversos informes señalan que el ahora detenido mantuvo una relación sentimental con la joven en tiempos anteriores, aunque conservaban un trato cercano tras haber terminado dicho noviazgo.

La Fiscalía de Morelos confirmó esta noticia después de que algunos medios de comunicación difundieran los primeros datos sobre la captura del sospechoso. El proceso para llegar a este punto comenzó desde el pasado 21 de febrero, cuando los familiares de Kimberly acudieron a denunciar que no sabían nada de su paradero. Desde ese momento, la unidad que atiende los casos de personas extraviadas inició la recolección de indicios para tratar de localizarla.

La @Fiscalia_Mor cumplimentó orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de… pic.twitter.com/ByiQtvpo45 — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) March 1, 2026

Tras analizar los datos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez otorgó el permiso legal para detener a Jared Alejandro 'N'. La detención se materializó este sábado mediante un despliegue de las fuerzas de seguridad. La fiscalía estatal ha mencionado que su prioridad absoluta es lograr que la estudiante regrese con sus seres queridos. Por ello, han tenido comunicación constantes con su familia y sus amistades para integrar cualquier dato útil a la búsqueda.

En las labores de localización participan agentes del orden de nivel municipal y estatal, junto con elementos federales. Todos ellos forman parte del grupo de trabajo que se reúne para coordinar las tareas de seguridad en la región. El objetivo es profundizar en el rastreo hasta hallar respuestas sobre el destino de la joven universitaria. El detenido permanecerá a disposición de la ley mientras se define su situación jurídica en las audiencias programadas por el tribunal. El trabajo de búsqueda sigue activo en diversos puntos de la entidad.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cerraron accesos del campus para exigir la localización con vida de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, presuntamente privada de la libertad.



Piden mayor acción de autoridades. pic.twitter.com/rwsNE4TiCh — OMG Noticias Morelos (@OMGNotiMorelos) February 28, 2026

