Capturado en Ciudad Obregón: Juan de Dios intentó asesinar a dos hombres con brutal golpiza

Ciudad Obregón, Sonora.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron la captura de un sujeto llamado Juan de Dios 'N', de 27 años de edad, en Ciudad Obregón. Este hombre enfrenta acusaciones por su probable participación en un hecho donde dos personas resultaron heridas de gravedad. Los cargos que se le imputan son homicidio calificado en grado de tentativa. La detención ocurrió tras un seguimiento legal que buscaba llevar al señalado ante la justicia para que responda por los actos violentos que se le atribuyen.

Los datos que integran el expediente señalan que los hechos ocurrieron hace varios meses, a finales de agosto de 2025. El reporte indica que, cerca de las 5:00 horas del día 31 de aquel mes, dos hombres se encontraban en una vivienda de la colonia Primero de Mayo. En ese lugar, el ahora detenido llegó acompañado por un grupo de individuos. Según el relato de los hechos, se inició una disputa física. Juan de Dios 'N' habría motivado a otros dos sujetos presentes para que golpearan a los afectados de forma violenta.

Los golpes y las lesiones que sufrieron los dos hombres fueron de tal magnitud que su vida estuvo en peligro. Debido a esto, fue necesario que recibieran atención médica en un hospital. La gravedad de las heridas fundamenta la clasificación del delito como un intento de asesinato, pues la agresión no fue un simple altercado, sino un ataque directo que buscaba causar un daño irreparable. La autoridad determinó que los agresores actuaron con una organización que dejó a los afectados sin muchas opciones para defenderse.

La captura del señalado se dio el 21 de febrero de 2026. Los agentes ubicaron al hombre en la colonia Norte, justo en el cruce de las calles Jalisco y Yaqui. Tras verificar su identidad y confirmar que existía un mandato judicial en su contra, procedieron a cumplir con la orden de aprehensión. Este proceso se realizó siguiendo los protocolos de seguridad necesarios para garantizar que el imputado llegara ante el juez sin mayores contratiempos.

Posterior a su detención, el hombre pasó por una revisión de salud para constatar su estado físico. Luego, fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. En esta cárcel permanecerá mientras se desarrolla el proceso legal en su contra. El Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, buscando que se vincule a proceso al detenido. El juez será el encargado de analizar las pruebas y decidir el futuro legal de Juan de Dios 'N'.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora