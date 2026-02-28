Duro golpe al CJNG: Caen 18 personas, entre ellas tres altos mandos que operaban en Zacatecas

Nochistlán, Zacatecas.- En el municipio de Nochistlán, Zacatecas, se realizó una acción de seguridad que resultó en el arresto de 18 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fiscal de la entidad, Cristian Paul Camacho Osnaya, comunicó que estas detenciones se realizaron durante la jornada del viernes mediante una colaboración entre fuerzas de seguridad estatales y federales. El reporte indica que durante la actuación no se registraron actos violentos ni resistencia armada por parte de los sospechosos detenidos.

Entre los señalados se encuentran 13 hombres y cinco mujeres. Además de los arrestos, las autoridades lograron asegurar un cargamento de armas de fuego, más de 500 dosis de drogas, equipo de protección táctica, así como diversos vehículos y propiedades que eran utilizados para sus actividades. De acuerdo con la información gubernamental, tres de los sujetos asegurados era de alto rango dentro de agrupo criminal, dada su relación cercana con el líder regional que representaba el objetivo prinicipal de dicha búsqueda.

Actualmente, las autoridades realizan tareas de investigación para saber si este grupo tiene relación con los bloqueos de caminos y el incendio de automóviles ocurridos el pasado domingo 22 de febrero. Esos hechos violentos se presentaron tras conocerse la noticia sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien fundó y dirigió el CJNG. El propósito de los trabajos realizados en Nochistlán era localizar a un cabecilla que controla la zona de los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes.

uD83DuDEA8 Se dispara el robo de autos durante operativo contra “El Mencho”

La #AMIS reportó que entre domingo y martes se robaron 396 vehículos asegurados. https://t.co/kVkQcVJcXl #CJNG #EcoDiario #Zacatecas pic.twitter.com/TDrLknwvo5 — EcoDiario (@Ecodiariozac) February 27, 2026

Si bien no se logró la captura de dicho mando, la desarticulación de su círculo de confianza se considera un avance importante para disminuir su capacidad de operación en la zona. El fiscal mencionó que el orden se mantiene en el municipio y que el despliegue de seguridad continuará de forma permanente en la entidad como medida de prevención ante posibles brotes de violencia. Nochistlán se localiza en un área que tiene límites con los municipios jaliscienses de Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno.

En este sector se ha detectado la presencia de Gerardo González Ramírez, conocido por los alias de 'El Gera' o 'El Apá', quien es señalado como un generador de violencia constante en la franja fronteriza entre ambos estados. La presencia de seguridad busca dar tranquilidad a los habitantes de estos municipios ante el riesgo de nuevas disputas por el control territorial. Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar las estructuras logísticas de los grupos que operan en la región.

#ÚltimaHora Efectivos de la Secretaría de la Defensa realizan un operativo en Nochistlán de Mejía, #Zacatecas, en busca de “El Geras”, presunto líder regional del CJNG, a quien se le atribuye el ataque a la base de la Guardia Nacional en #Teocaltiche #Jalisco

Información en… pic.twitter.com/TuztHWJKvC — Dominio Público (@DominioPblico3) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui