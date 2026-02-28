Se ocultaba en Baja California: Cae sujeto por secuestro y asesinato de dos personas en Cajeme

Rosarito, Baja California.- En un operativo realizado en el municipio de Rosarito, Baja California, se logró el arresto de Gonzalo 'M', de 32 años de edad. La captura se efectuó como parte de los esfuerzos para dar con objetivos prioritarios por parte de las autoridades del estado de Sonora. Esta tarea fue posible gracias a las labores coordinadas entre los agentes de Sonora y los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California.

El origen de este proceso legal se encuentra en hechos ocurridos en abril del año 2024. Según los registros que forman parte del expediente de este caso, el suceso tuvo lugar el día 20 de ese mes. Las dos víctimas se hallaban en el cruce de la calle 7 y la calle 400, una zona que se ubica dentro del Valle del Yaqui, perteneciente al municipio de Cajeme. En ese punto, el ahora detenido llegó acompañado por un grupo de hombres.

Para su traslado emplearon tres unidades, una camioneta tipo pick up y dos automóviles tipo sedán. Los testimonios y las pruebas recabadas indican que estas personas privaron de la libertad a las víctimas mediante el uso de la fuerza. Los obligaron a subir a uno de los vehículos y después se retiraron del sitio con un rumbo que no se conocía en ese momento. La búsqueda terminó cuatro días después, el 24 de abril de 2024.

Los cuerpos de ambas personas fueron localizados en un sector conocido como Basurón del ejido Francisco Javier Mina, también conocido como Campo 60, en el Valle del Yaqui. Este hallazgo permitió que las rutas de investigación se volvieran más claras, lo que resultó en la emisión de una orden de aprehensión por parte de un juez para detener al sospechoso por el delito de desaparición de personas.

Las indagatorias realizadas por los agentes de Sonora permitieron saber que Gonzalo 'M' se encontraba en el vecino estado. El hombre buscaba evadir el proceso legal en su contra ocultándose en Rosarito. No obstante, las labores de inteligencia facilitaron su ubicación exacta para cumplir con la orden de arresto. Al revisar el perfil del detenido, se encontró que cuenta con antecedentes penales por diversas conductas ilícitas cometidas en años pasados.

Entre estos registros aparecen menciones por homicidio y lesiones en grado de tentativa. También existen datos sobre procesos por el incumplimiento de obligaciones familiares y por causar daños materiales. Ahora, el sujeto quedó a disposición del juez que lo requiere para que se determine su situación legal por los hechos de Cajeme. El traslado se realizó bajo los protocolos de seguridad correspondientes para asegurar su presencia ante la justicia sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora