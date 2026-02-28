ULTIMA HORA: Tras peritajes y pruebas de ADN, autoridades entregan cuerpo de 'El Mencho' a su familia

Ciudad de México.- Hace tan solo un par de minutos confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado, que ya fue entregado el cuerpo sin vida de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a sus familiares tras concluir los protocolos legales y las pruebas genéticas que acreditaron el parentesco consanguíneo.

A través de un breve comunicado, la dependencia federal confirmó que, en efecto, el cadáver de uno de los capos más peligrosos que ha tenido en la historia nuestro país ya está con sus allegados. Sin embargo, la información fue bastante escueta y solo quedó establecido que la persona a quien le hicieron la entrega es la misma que mencionó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 25 de febrero de 2026, cuando recibieron un documento del representante jurídico.

"Para el efecto se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existen lazos sanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso", concluyó el escrito. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el asunto. No obstante, en TRIBUNA seguiremos dándole puntual seguimiento a este caso que comenzó con la muerte del capo el domingo 22 de febrero de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para reclamar un cuerpo bajo resguardo de FGR?

Tras un enfrentamiento armado, cualquier víctima, ya sea un criminal como en este caso o los militares que fallecieron en cumplimiento de su deber, los restos humanos son trasladados de inmediato a los servicios periciales de la Fiscalía General de la República (FGR); aquí es obligatorio que se les practique la necropsia de ley, así como pruebas de identificación y se aseguren los indicios.

En lo que respecta a los documentos que tiene que entregar el interesado, se solicita identificación oficial vigente del solicitante (INE, pasaporte u otra), documentos que acrediten el parentesco, como acta de nacimiento o matrimonio, solicitud formal ante el Ministerio Público —que puede incluir firmas de actas de reconocimiento— y coordinación con la funeraria una vez emitido el oficio de liberación.

