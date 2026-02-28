(VIDEO) Fuego en vertedero de Tequila mantiene CONTINGENCIA ambiental en Guadalajara HOY 28 de febrero

Tequila, Jalisco. - El pasado viernes 27 de febrero de 2026 se desató un incendio en el Cerro del Totole, en el municipio de Tequila, Jalisco, situación por la que tuvieron que acudir rápidamente brigadistas estatales y diversas autoridades para controlar la emergencia que, afortunadamente, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan heridos ni víctimas mortales en este siniestro.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco en su última actualización confirmó que el área afectada es de aproximadamente 200 x 200 metros, con acumulación de residuos que alcanza hasta 3 metros de altura en su punto más elevado. Además, mencionaron que en el lugar había montículos de basura, por lo que el equipo se enfocó en la remoción de material para sofocar las llamas. Asimismo, aprovecharon para hacer un llamado a la población a no acercarse a la zona y evitar con ello una tragedia.

En lo que respecta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), declaró Alerta Atmosférica, solicitando evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, así como mantenerse al pendiente de cualquier información que surja a través de fuentes oficiales. Es necesario resaltar que la exposición al humo puede provocar dolor de cabeza, irritación de ojos, dificultad para respirar, entre otras afectaciones.

La presidenta municipal de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, lanzó un comunicado por medio de sus redes sociales en el cual adjudicó el incidente al incremento de la inseguridad en la región; incluso pidió a todos aquellos que contaran con pipas que ayudaran para que se pudiera controlar la situación con mayor rapidez. Reafirmó que la unidad es la pieza fundamental para superar estos acontecimientos que cada vez son más frecuentes en la localidad.

"A la población en general le pedimos resguardarse en sus hogares y, en caso estrictamente necesario de salir, utilizar cubrebocas para prevenir afectaciones a la salud. Hoy más que nunca, la unidad y la responsabilidad colectiva nos darán la fuerza para superar esta otra emergencia", detalló Rodríguez Rivera, quien también se desempeñó como titular de la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

