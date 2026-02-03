Ciudad Obregón, Sonora.- Angustia es lo que se encuentran viviendo familiares de Ana Lilia Escobedo Larios, mujer que desapareció el pasado 2 de febrero de 2026 en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Lo anterior fue reportado por su hija, que pide el apoyo ciudadano para poder localizar a su madre.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Ana Lilia fue vista por última vez en la colonia Lázaro Mercado, y desde ese momento no se ha tenido ningún tipo de comunicación con ella, lo que ha generado una profunda preocupación entre sus seres queridos.

Según lo dijo su hija en redes sociales, al momento de su desaparición, vestía mallas de color negro y un suéter gris. Sus familiares han difundido la información a través de redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar datos que ayuden a dar con su paradero.

Alarma en Ciudad Obregón: Reportan desaparición de Ana Lilia Escobedo Larios; su hija pide ayuda

"Si alguien sabe o ha visto a mi mamá, favor de comunicarse conmigo; desde ayer no sabemos nada de ella. La última vez que la vimos fue en la colonia Lázaro Mercado y después ya no supimos nada de ella", publicó la hija de Ana Lilia Escobedo Larios en redes.

La ficha de búsqueda fue compartida por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, quienes se sumaron a la difusión del caso como parte de las acciones de búsqueda y visibilización de personas desaparecidas en la región. Asimismo, organizaciones civiles han replicado el llamado bajo el hashtag #BuscandoAUnÁngel.

Familiares hicieron un llamado a la sociedad para que, en caso de haberla visto o contar con cualquier información, se comuniquen de inmediato con las autoridades correspondientes o directamente con ellos, reiterando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para su localización.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse a los números de emergencia o acercarse a las instancias de seguridad, con el objetivo de apoyar en la pronta localización de Ana Lilia Escobedo Larios. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) o la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora no han reportado oficialmente la desaparición de la mujer, por lo que se espera que pronto se dé a conocer más información.

Fuente: Tribuna del Yaqui