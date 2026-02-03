Alerta en Sonora: Reportan desaparecido a Juan Miguel Fundora Díaz, pastor de origen cubano

Puerto Peñasco, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió la ficha de búsqueda para localizar a Juan Miguel Fundora Díaz, un hombre de 44 años de edad, quien ha sido reportado como desaparecido en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el masculino fue visto por última vez el domingo 2 de febrero de 2026, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, Juan Miguel es de nacionalidad cubana, piel blanca, complexión delgada, tiene un peso cercano a los 80 kilogramos y estatura aproximada de 1.80 metros. Asimismo, la institución detalló que presenta cabello castaño oscuro, corto y ondulado, ojos cafés medianos y boca mediana con labios gruesos. Estas características físicas son vitales para reconocerlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JUAN MIGUEL FUNDORA DÍAZ. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

Con respecto a su seña particular, el organismo especificó que cuenta con una cicatriz en el abdomen, en la parte baja del lado derecho, rasgo que es considerado un dato relevante dentro de la ficha de búsqueda. El colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Sonora, y la Iglesia De Avivamiento Isaías 61:4 se han unido a difundir el caso de Fundora Díaz, de quien se dijo se desempeña como pastor de un centro religioso en Puerto Peñasco.

Las autoridades de Sonora exhortan a la población a colaborar con cualquier dato, por pequeño que parezca, para dar con el paradero de Juan Miguel Fundora Díaz. En caso de contar con información que pueda llevar a su localización, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 6622 297369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cada reporte será tratado con estricta confidencialidad para salvaguardar la integridad del denunciante.

Fuente: Tribuna del Yaqui