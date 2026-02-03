Arrestan a adulto mayor que atropelló a empleada de Costco en Mexicali; ella fue hospitalizada

Mexicali, Baja California.- La mañana del lunes 2 de febrero, elementos de la Policía Municipal de Mexicali realizaron el arresto de un conductor de la tercera edad, señalado por su presunta participación en un accidente de tránsito ocurrido en un conocido establecimiento comercial. Los hechos tuvieron lugar en el área de estacionamiento de la tienda Costco situada sobre la carretera a San Felipe, entre Héctor Terán Terán y la Calzada 1810.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es una vagoneta marca Dodge Nitro, modelo 2007 de color arena. Según los testimonios, poco después de las 9:00 horas la unidad circulaba con una trayectoria de sur a norte. Al realizar una maniobra de giro hacia la izquierda, la unidad atropelló a una mujer de 35 años de edad. Algunas versiones señalan que la unidad avanzó varios metros antes de detener su marcha por completo.

Esto fue presenciado por testigos, quienes hicieron el llamado de auxilio a la línea de emergencias 911, por lo cual agentes municipales y socorristas para brindar atención en la colonia Francisco I. Madero. Los paramédicos procedieron a valorar a la víctima en el lugar. Aunque el primer diagnóstico apuntó a contusiones que no ponían en riesgo su vida al no detectarse fracturas expuestas, se determinó que era necesario su traslado aun hospital.

La mujer fue ingresada a la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de mantenerla bajo observación médica y descartar cualquier daño interno producto del impacto o del arrastre reportado. Por su parte, el automovilista fue identificado como Sergio 'N', de 69 años. Los agentes procedieron a su aseguramiento en el mismo lugar del acontecimiento. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Central.

Ahí quedó a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de realizar las diligencias necesarias para definir su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes sobre las lesiones sufridas por la víctima, de quien se presume que se trata de una empleada de la misma tienda Costco.

Fuente: Tribuna del Yaqui