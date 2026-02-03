Arrestan a dos hombres con droga en Ciudad Obregón; aseguran dosis de mariguana y 'crystal'

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), concretaron la detención de dos sujetos por su probable responsabilidad en la comisión de delito contra la salud, las cuales se efectuaron en hechos distintos. Ambas personas, junto al material asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien quedará a cargo de la investigación y definirá la situación legal de los detenidos.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el primer suceso se registró durante un recorrido de vigilancia realizado en la Central de Abastos, donde los agentes observaron a un hombre que maniobraba envoltorios transparentes. Al notar la presencia policial, el masculino, identificado como Elian Iván 'N.', de 40 años de edad, trató de esconder dichos indicios en la bolsa delantera derecha de su pantalón.

Posteriormente, el sospechoso intentó emprender la huida del lugar, aunque los uniformados le dieron alcance. Como resultado de la inspección preventiva, los oficiales encontraron 37 envoltorios de plástico transparente que contenían en su interior una hierba verde y seca, con características similares a la mariguana. Por tal motivo, el individuo quedó en calidad de detenido por la probable comisión del delito contra la salud.

Detienen a dos hombres por delito contra la salud en Ciudad Obregón, Sonora.

Segunda detención

En cuanto al segundo hecho, el reporte señala que se registró en la colonia Valle Dorado, ubicada en el sector suroriente de la localidad. En el lugar, elementos policiacos se percataron de la presencia de un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en plena vía pública. De igual manera, al notar la presencia policial, el hombre, identificado como Óscar Martín 'N.', de 34 años de edad, intentó huir de la zona a bordo de una bicicleta color negro con azul.

Luego de darle alcance y efectuar la respectiva revisión, los policías municipales encontraron un bolso tipo lonchera color negro, objeto que en su interior contenía un total de 103 envoltorios de plástico transparente color azul, conteniendo una sustancia blanca y granulada, con características similares al 'crystal'. Derivado de esto, el masculino fue arrestado y posteriormente presentado ante las instancias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui