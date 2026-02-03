Arrestan a hombre que agredió a su familia y causó destrozos en domicilio de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango.- Elementos de la Policía Estatal (PE) efectuaron la detención de un hombre identificado como Miguel Ángel 'N.', de 41 años de edad, quien fue señalado de ejercer violencia familiar en un domicilio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. El aseguramiento ocurrió luego de que sus mismos familiares lo solicitaron, pues indicaron que presentaba un comportamiento violento y que hasta había cometido agresiones físicas contra ellos.

De acuerdo con el informe oficial de la corporación, los hechos se registraron cuando los agentes fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 del C4, denuncia en la que se reportó un caso de violencia familiar en una vivienda ubicada en la colonia Santa Rosa. Cerca de la zona, oficiales se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia como parte del Operativo Dragón, por lo que acudieron al llamado ciudadano.

Una vez en el domicilio en cuestión, los uniformados se entrevistaron con Alejandro, de 19 años de edad y con Guadalupe, de 36 años. Ambos denunciantes manifestaron que su tío había llegado a la propiedad con una actitud agresiva y posteriormente los agredió físicamente, además, señalaron que causó destrozos en el interior de la residencia. Después de esto, Miguel Ángel 'N.' se refugió en una habitación de la planta alta de dicha casa.

Con la autorización de las víctimas, los policías estatales ingresaron en la propiedad y notaron que ésta presentaba múltiples daños en su interior. En el segundo piso, las fuerzas del orden localizaron al presunto responsable, a quien lograron asegurar y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público competente, instancia que se encargará de definir su situación jurídica en los próximos días por los delitos que resulten.

En otro caso atendido por la Policía Estatal (PE), pero en la ciudad de Durango, un masculino identificado como Ever 'N.', de 34 años de edad, fue detenido por su presunta participación en un robo de violencia en perjuicio de una mujer, en hechos registrados en el fraccionamiento Huizache I. La denunciante señaló que el sujeto la amenazó con un cuchillo y la despojó de 200 pesos en efectivo, motivo por el que fue asegurado.

Fuente: Tribuna del Yaqui