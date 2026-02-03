Arrestan a José Manuel Sepúlveda, exdiputado de Tabasco por presunto intento de feminicidio

Cárdenas, Tabasco.- La detención de José Manuel Sepúlveda del Valle, efectuada la mañana del lunes 2 de febrero, ha vuelto a situar al exlegislador en el centro de la atención pública en Tabasco. Elementos de seguridad del Estado ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia El Encanto, de la ciudad de Cárdenas. La acción policial responde a una acusación por presunta violencia de género ejercida en contra de su expareja sentimental.

De acuerdo con los datos recabados sobre el incidente, personas presentes en el lugar tuvieron que intervenir para auxiliar a la mujer, logrando impedir que la situación escalara a consecuencias más graves. Tras ser interceptado por los agentes, Sepúlveda del Valle fue trasladado a las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia del mencionado municipio, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Dicha autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación y presentar el caso ante un juez de control, quien definirá su estatus jurídico en los plazos que marca la ley. El ingreso del político al sistema de justicia ya aparece reflejado en el Registro Nacional de Detenciones. El exfuncionario permanece bajo resguardo mientras las instancias competentes determinan las acciones legales a seguir.

uD83DuDEA8 #Tabasco

Exdiputado José Manuel Sepúlveda del Valle detenido en Cárdenas por intentar asesinar a su ex pareja a golpes por celos. Vecinos la salvaron.

Como diputado por el PVEM fue sancionado por violencia política de género.

Queda a disposición de Fiscalía por intento de… pic.twitter.com/0h6iulSC1k — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 3, 2026

¿Quién es José Manuel Sepúlveda?

Sepúlveda del Valle cuenta con una carrera que abarca varias décadas, habiendo iniciado sus labores en los años 80 con funciones administrativas y de soporte en distintos ayuntamientos. Su trayectoria se caracterizó por una larga estancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde militó durante 33 años. En el año 2014, decidió cambiar de rumbo y se unió a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Bajo estas siglas consiguió el cargo más alto de su carrera al ser electo diputado local para el Congreso de Tabasco en 2018. Sin embargo, su vínculo con dicha fuerza política terminó en 2019, cuando optó por separarse de la bancada y continuar su labor legislativa sin partido hasta finalizar el periodo en 2021. Posteriormente, buscó la presidencia municipal de Centro postulado por el Partido Encuentro Social (PES).

uD83DuDD34 Detienen a José Manuel Sepúlveda Del Valle, exdiputado local y exsecretario del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, tras un operativo de la policía municipal en la colonia El Encanto.



De acuerdo con el reporte, la captura se realizó por el presunto delito de violencia de… pic.twitter.com/XRkw7U6hc8 — Emeequis (@emeequis) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui