Balean casa del alcalde panista José Antonio en Banderilla, Veracruz; PAN alerta por violencia política

Banderilla, Veracruz.- Entre la noche y la madrugada se reportó que fue atacada a balazos la vivienda del alcalde del municipio veracruzano de Banderilla, el panista José Antonio San Gabriel Fernández. De acuerdo con información extraoficial, los delincuentes se desplazaban a bordo de un automóvil compacto cuando, de manera repentina, dispararon contra la fachada del inmueble y posteriormente huyeron rápidamente del lugar.

Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los responsables no han sido detenidos, a pesar de que al arribar las autoridades al sitio iniciaron la búsqueda sin obtener resultados positivos. Al parecer, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en la zona centro de la cabecera municipal, y entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Como dato relevante, José Antonio asumió el cargo apenas el pasado 1 de enero de 2026 y, aunque se confirmó que tanto él como su familia se encuentran a salvo, este ataque encendió las alarmas, provocando que el propio Partido Acción Nacional en la entidad se pronunciara públicamente sobre el tema, condenando la violencia y exigiendo que las autoridades estatales y federales tomen cartas en el asunto.

Comunicado

En cuanto a las exigencias, se solicitó que se brinden garantías inmediatas de seguridad para el alcalde de Banderilla, José Antonio San Gabriel Fernández, y su familia, así como protección para autoridades municipales, funcionarios públicos y la ciudadanía en general. Asimismo, hicieron un llamado para que la investigación en torno a este intento de crimen se lleve a cabo de manera pronta y con absoluta transparencia.

"Este hecho refleja el grave deterioro de la seguridad que vive nuestro estado y confirma que los gobiernos municipales continúan siendo los más expuestos ante la delincuencia. Veracruz se ha colocado entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país", expuso el partido, que actualmente tiene como dirigente a Jorge Romero Herrera, quien asumió el cargo a partir del 19 de noviembre de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui