Black Mamba de Fuerza Civil protagoniza aparatoso ACCIDENTE en Guadalupe; reportan 6 víctimas

Guadalupe, Nuevo León.- La madrugada de este martes 3 de febrero, se reportó un fuerte accidente vehicular que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) y personal de Servicios de Emergencia, en inmediaciones del municipio de Guadalupe. El siniestro ocurrió entre una unidad oficial blindada y un vehículo particular, y dejó un saldo de seis víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 3 de febrero de 2026, alrededor de las 02:40 horas, tiempo local, en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y la calle Pájaros Azules, en el municipio de Guadalupe, Zona Metropolitana del Monterrey (ZMM), donde una unidad blindada tipo Black Mamba de Fuerza Civil se impactó contra una camioneta particular de color rojo.

El siniestro movilizó a las autoridades. Foto: Twitter

Tras el reporte del accidente vial, elementos de Protección Civil de Nuevo León activaron el protocolo correspondiente y solicitaron el apoyo de corporaciones Estatales y Municipales. Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que en el percance estuvieron involucrados una unidad oficial de Fuerza Civil y un vehículo particular, con un saldo preliminar de seis personas lesionadas.

Cinco de los heridos fueron elementos de Fuerza Civil, quienes ya no se encontraban en el lugar al momento de la llegada de Protección Civil, debido a que habían sido trasladados previamente por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON). Según información oficial, los agentes fueron reportados en condición estable.

Rescate del conductor atrapado

En el sitio permanecía únicamente el conductor de la camioneta particular, quien quedó atrapado al interior del vehículo tras el impacto. Personal de rescate utilizó herramienta hidráulica combinada para liberar al hombre, removiendo una de las puertas de la unidad. Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica. Su identidad no fue dada a conocer.

#Seguridad | ¿Qué pasó en la GAM? Autoridades se movilizan por nuevo HOMICIDIO al norte de CDMX ??https://t.co/PPJzSQtkrC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 3, 2026

Además de las acciones de rescate, personal de Protección Civil del municipio de Guadalupe realizó trabajos para controlar un derrame de aceite de entre tres y cuatro metros lineales, aplicando material absorbente con el fin de evitar riesgos adicionales para automovilistas y rescatistas.

Una vez asegurada la zona, grúas retiraron los vehículos involucrados, permitiendo restablecer la circulación en el cruce afectado. El operativo concluyó a las 03:37 horas, sin que se reportaran nuevos incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui