Caen dos sujetos por secuestro y desaparición de un hombre en Sonora; le exigían 12 mil pesos

Magdalena de Kino, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron una movilización en el municipio de Magdalena, Sonora, que resultó en el aseguramiento de un individuo y la ejecución de una orden de arresto contra otro hombre que ya se encontraba en un centro penitenciario. Ambas acciones responden a una carpeta de investigación abierta por delitos de privación ilegal de la libertad.

El despliegue de los agentes se concentró en la calle Tabasco, de la colonia San Isidro. En ese punto, el personal localizó y aseguró a un hombre llamado Sabino 'N', de 63 años de edad, originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Simultáneamente, las autoridades notificaron a Amado 'N', de 59 años y oriundo de Manzanillo, Colima, sobre un nuevo proceso legal en su contra mientras permanece recluido por otras causas.

Los antecedentes del caso se remontan al 28 de septiembre de 2024. Según los datos recabados por los agentes encargados del caso, el día de los hechos Amado 'N' acudió a la colonia Fátima acompañado por otros sujetos y portando armas de fuego de alto calibre. Siguiendo instrucciones directas de Sabino 'N', el grupo criminal interceptó a un hombre de 40 años, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por temas de seguridad.

La víctima fue forzada a subir a un automóvil y trasladada por distintos sectores de Magdalena de Kino. Durante el trayecto, los agresores le exigieron saldar una deuda de 12 mil pesos que presuntamente mantenía con Sabino 'N'. Bajo amenazas constantes hacia su integridad física, le indicaron que el pago era la única condición para garantizar su vida. La información disponible señala que el afectado fue puesto en libertad, pero recibió un plazo de 2 días para conseguir el dinero.

No obstante, antes de que dicho periodo concluyera, el hombre fue interceptado y secuestrado por segunda ocasión. Desde ese momento, se desconoce su paradero. Las autoridades identifican a los dos imputados como presuntos miembros de una banda delictiva que opera en la zona. Tras su captura, Sabino 'N' fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Magdalena de Kino, donde quedó a disposición de un juez. Mientras tanto, las labores de rastreo continúan con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida y resolver la situación legal de los involucrados.

