Caen tres sujetos que dejaron cabeza humana y narcomensaje en estación de Policía de Mexicali

Mexicali, Baja California.- La autoridad procuradora de justicia en Baja California informó este martes que un juez de control inició un proceso penal en contra de tres individuos, quienes fueron detenidos recientemente como presuntos miembros de una célula criminal, y por su presunta responsabilidad en los actos violentos registrados en Mexicali. En los hechos fue abandonada una cabeza humana y un mensaje con amenazas.

Esto sucedió en las instalaciones de la Policía Municipal situadas en el fraccionamiento Villas del Sol. Durante la audiencia, se expusieron las evidencias necesarias para que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso contra los imputados, identificados como Ricardo 'N', apodado 'El slimer'; Edgar Reynaldo 'N', conocido como 'El Pecas'; y Ernesto Alonso 'N', alias 'El Taka'.

De acuerdo con la información ofrecida por la dependencia estatal, los acusados admitieron su participación en los eventos del pasado sábado 24 de enero. Según sus declaraciones, el objetivo de abandonar estos elementos en una estación de Policía era intimidar a los habitantes y enviar una advertencia a las corporaciones del orden. El incidente se reportó a través de los números de emergencia, lo que generó la movilización de agentes al sitio.

Fue ahí donde localizaron una cubeta que contenía la cabeza humana, cuya identidad aún no ha sido establecida. Junto a los restos, se aseguró una lona con un mensaje intimidatorio firmado con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El contenido del mensaje estaba dirigido contra servidores públicos de la propia Fiscalía, así como contra personal de la Policía Municipal, y de Seguridad Pública en Mexicali.

Ante la gravedad de las acciones y los elementos presentados, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres hombres. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Durante este tiempo, el Ministerio Público deberá fortalecer la carpeta con más evidencias, mientras se trabaja en la identificación de la víctima y se esclarecen por completo las circunstancias de este acto.

