Capturan a pareja por supuestamente insultar y golpear a un joven en Gómez Palacio, Durango

Gómez Palacio, Durango.- En un hecho registrado durante la tarde del lunes 2 de febrero de 2026, una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. El hombre y la mujer son señalados de agredir físicamente a un menor de edad, a quien presuntamente le causaron diversas lesiones. Luego de la aprehensión, los detenidos fueron presentados ante las instancias correspondientes.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades municipales, los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, cuando el sistema estatal de emergencias 911 recibió el reporte sobre personas con actitud agresiva en la colonia Nuevo Los Álamos, ubicada al poniente de la localidad. Una vez en el lugar, los uniformados fueron abordados por una mujer que señaló a la pareja de agredir a su hijo de 17 años de edad.

La denunciante solicitó la detención de ambas personas, los cuales fueron identificados como Marcela 'N.' y Samuel 'N.'. Frente a los señalamientos directos y luego de verificar que la víctima presentaba lesiones visibles, los oficiales procedieron a realizar el arresto de los presuntos agresores conforme a los protocolos oficiales. El menor resultó con diversas escoriaciones y contusiones en distintas partes del cuerpo tras ser víctima de golpes y rasguños.

El afectado detalló a los agentes que la pareja, sin motivo alguno, comenzó a proferir insultos en su contra y posteriormente la situación escaló hasta la violencia física. Finalmente, el individuo y la fémina fueron trasladados hacia las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedaron a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público por los delitos que les resulten.

En otro caso registrado el pasado sábado 31 de enero de 2026 en Gómez Palacio, elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención de un hombre, identificado como Juárez 'N.', de 42 años de edad, quien es señalado de cometer robo con violencia en una tienda de conveniencia situada en la zona Centro de la ciudad. El sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui