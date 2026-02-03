Código Rojo en Azcapotzalco: Muere ciclista tras ser arrollado por unidad de transporte

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes 3 de febrero de 2026, un ciclista perdió la vida luego de ser arrollado por una unidad del Metrobús en inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México (CDMX). Este siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas, así como el cierre parcial de la circulación en la zona.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el percance se registró sobre la Avenida Ceylán, una de las vialidades más transitadas de dicha alcaldía. La víctima, quien ya fue identificada por sus familiares, circulaba a bordo de su bicicleta por los carriles confinados del Metrobús, cuando fue impactada por una de las unidades del sistema de transporte.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes. Foto: Facebook

Tras el impacto, testigos solicitaron apoyo a personal de Servicios de Emergencia mediante el 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se hicieron presentes para atender al afectado; lamentablemente, solo lograron confirmar que el ciclista ya no contaba con signos vitales, por lo que solo se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la SSC-CDMX acordonaron la zona para permitir las labores de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación. El tránsito en el área se vio afectado de manera temporal mientras se realizaban estos trabajos.

Al lugar también arribaron familiares de la víctima, quienes efectuaron el reconocimiento del cuerpo en la vía pública, no obstante, el nombre no fue revelado a medios de comunicación.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la #GAM, un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado con arma blanca tras una pelea en la colonia Emiliano Zapata; hay un detenido.



En #Azcapotzalco, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por una unidad del Metrobús en Industrial Vallejo;… pic.twitter.com/AcH0z0A3pH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2026

Las autoridades capitalinas iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Hasta ahora, no se ha informado si el conductor de la unidad fue detenido o presentado ante el Ministerio Público. Tampoco se han dado a conocer ajustes en la operación del transporte tras el incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui