Detienen en Torreón a una joven que agredió a su propio padre; víctima terminó en el hospital

Torreón, Coahuila.- La noche del lunes 2 de febrero de 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal concretaron la detención de una mujer de 23 años de edad, luego de ser señalada por su presunta responsabilidad en un caso de violencia familiar en el sector oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila. El informe oficial de la corporación indica que la joven presuntamente agredió a su propio padre con diferentes objetos.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades municipales, los hechos se registraron a las 22:40 horas aproximadamente, cuando se recibió la alerta sobre una persona con heridas causadas por arma blanca sobre la Cerrada San Diego, a donde se movilizaron los elementos policiacos. A su llegada al domicilio, los agentes se entrevistaron con Lázaro, de 58 años de edad, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El afectado señaló directamente a su hija, identificada como Karla 'NN.', de 23 años, como la presunta responsable. La víctima manifestó que, momentos antes, sostuvo una discusión con ella por motivos aún desconocidos y posteriormente fue agredido en el interior de la residencia. Derivado de esto, los uniformados efectuaron la detención de la supuesta agresora conforme al protocolo de actuación y le leyeron sus derechos como persona detenida.

Una joven fue detenida por agredir a su padre en Torreón, Coahuila.

Los oficiales solicitaron apoyo de los servicios, por lo que paramédicos acudieron al llamado y trasladaron a Lázaro hacia el Hospital General de Torreón, en donde se encuentra bajo observación médica especializada para la valoración de sus lesiones. Durante la intervención policial, los policías aseguraron un martillo con mango de plástico color negro, sin marca visible, así como un desarmador de cruz con mango de plástico color amarillo.

La fémina detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones y al estado de salud de la víctima. Los objetos fueron presentados ante las instancias competentes como parte de la carpeta de investigación, en la que se integrarán los indicios asegurados.

Fuente: Tribuna del Yaqui