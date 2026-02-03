Discutió, disparó y huyó: Detienen a sujeto que mató a un hombre tras riña en bar de Edomex

Chimalhuacán, Estado de México.- En una reciente movilización policiaca efectuada en el municipio de Chimalhuacán, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograron concretar la captura de un sujeto buscado por la ley. Se trata de un individuo identificado como Pedro Antonio 'N', quien enfrenta serias acusaciones por su supuesta responsabilidad en la muerte de una persona del sexo masculino.

Para efectuar esta detención, fue necesaria la colaboración entre los agentes de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y oficiales de la Policía Municipal, quienes actuaron en cumplimiento de un orden de aprehensión vigente. De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación, el ahora detenido se encontraba acompañado por otros cuatro hombres al pasado 24 de enero.

En ese contexto, se suscitó una fuerte discusión entre el imputado y la víctima. La disputa verbal escaló rápidamente hasta que Pedro Antonio 'N' presuntamente sacó un arma de fuego y la accionó en contra del afectado, ocasionándole lesiones mortales para posteriormente escapar del sitio con rumbo desconocido. Esto sucedió al interior de un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas en dicha demarcación.

Al tener conocimiento del crimen, el Ministerio Público comenzó las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Las evidencias reunidas señalaron a este hombre como el probable autor material del asesinato, razón por la cual se solicitó al juez la orden de captura correspondiente. Tras ser localizado y detenido, el sospechoso fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Ahí permanecerá a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de analizar las evidencias presentadas y definir su situación jurídica en los plazos establecidos, bajo el principio de presunción de inocencia.

