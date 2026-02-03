Dos hombres enfrentarán proceso penal por golpear con palos y armas blancas a indigentes en Nogales

Nogales, Sonora.- Este martes 3 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la vinculación a proceso de Víctor Abel 'N.', de 39 años de edad, y Ángel Armando 'N.', de 19 años, a quienes se les acusa de lesiones graves calificadas con ventaja y lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida, cometidas en agravio de personas en situación de calle.

De acuerdo con la dependencia estatal, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2026, fecha en la que los imputados, con la ayuda de otras personas, acudieron a un inmueble en estado de abandono ubicado en la Prolongación Álvaro Obregón y avenida El Greco, en la colonia El Greco, de la ciudad de Nogales, donde comenzaron a agredir de manera violenta a José Crescencio 'N.', José Manuel 'N.' y Osman David 'N.'

Los ahora vinculados a proceso golpearon a las víctimas con patadas, palos y armas blancas, provocándoles lesiones de consideración, las cuales fueron corroboradas mediante dictámenes médicos y otros datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. Por tal motivo, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a ambos sujetos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre el caso, aunque en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance que se registre. En lo que respecta a la Fiscalía de Sonora, las autoridades se comprometieron a dar seguimiento puntual al tema, velando en todo momento por la protección de los derechos humanos y la integridad física de los ciudadanos.

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, precisamente la mañana del pasado 31 de enero, en la colonia Centro del municipio antes descrito, alrededor de las 8:00 horas, una joven identificada como Judy A., de 35 años de edad, fue detenida por agredir con una navaja a un hombre identificado como Osbet, de 33 años, en el cruce con el callejón Hidalgo, cerca del Bar Jacarandas.

Fuente: Tribuna del Yaqui