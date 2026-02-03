'El Compa Güero' señalado por ataque a legisladores de MC, trabajó en el gobierno municipal de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 3 de febrero de 2026 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de los responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, de quien solo se sabe que se llama Jesús Emir y pertenece a la célula criminal que orquestó todo este intento de homicidio.

Primeramente, recordemos que como te hemos mantenido al pendiente en TRIBUNA los funcionarios locales recibieron el susto de su vida el martes miércoles 28 de enero de 2026 muy cerca de donde se encuentra las instalaciones del partido, así que desde aquel día ambos se mantuvieron luchando por su vida y en el caso de Torres Félix todavía está internado y no tiene fecha para salir.

¿Trabajó en el Ayuntamiento de Culiacán?

De acuerdo con información de Milenio, en la revisión de archivos municipales aparece que este sujeto formó parte del personal del Ayuntamiento de Culiacán hasta el año 2021, pues en los registros administrativos, con más precisión en 2018, se le contrató bajo el esquema de honorarios por un periodo de seis meses, justo en el periodo que estaba al frente de la dependencia estatal el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Diputados que fueron víctimas

Es importante dejar en claro que dicho vínculo laboral fue temporal lo que se prestó a que el ahora detenido se desempeñara en distintos espacios municipales. Asimismo, el medio citado puntualizó que él dejó de formar parte en 2021 y que no hay registros públicos de sanciones, así como tampoco investigaciones que lo inculpen de algo en particular que haya pasado cuando prestó sus servicios.

"Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", dijo Omar García Harfuch a través de su perfil en X (antes Twitter). En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema y de lo que diga la represente del poder ejecutivo.

