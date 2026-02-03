Exsíndica de Chiapas fue asesinada tras una discusión familiar; Fiscalía detiene a su nuera

Tapilula, Chiapas.- La noche del pasado lunes 3 de febrero de 2026 fue encontrada sin vida la exsíndica municipal de Tapilula, Chiapas, Epifanía 'N', tras ser asesinada a balazos en el interior de su vivienda localizada justo en la región norte del estado de Chiapas. Cabe destacar que la hoy occisa se desempeñó en su momento como funcionaria pública y síndica municipal en el periodo 2021-2024.

De hecho, se pronunció sobre el asunto la Fiscalía General del Estado de Chiapas quien confirmó que fue detenida Shamilee 'N', como presunta responsable del homicidio en una labor donde participaron agentes de la Guardia Estatal, elementos de la Policía de Investigación de la FGE y miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), adscrita a la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Al parecer, todo esto sucedió a partir de una discusión familiar, pues la investigación preliminar indica que era nuera de la víctima, así que el pleito escaló al grado que terminó con la vida de su suegra. Asimismo, las autoridades le aseguraron un arma de fuego con la que cometió el delito. En nuestro de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en las próximas horas.

Evidentemente, la joven fue traslada a los separos correspondientes y luego posteriormente al Ministerio Público, se espera que reciba una sentencia. Este delito se suma a los múltiples actos violentos en la entidad, pues la misma Fiscalía Estatal compartió en sus redes sociales el caso de un hombre que acabó con la vida de dos personas el 15 de julio de 2025 en el municipio de Frontera Comalapa.

Lo anterior está vinculado con Roger 'N', presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Delmar 'N' y Martín 'N'. "El Juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra del imputado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, y otorgó tres meses para la investigación complementaria", aseveró en el escrito la Fiscalía General del Estado.

