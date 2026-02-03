Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 3 de febrero de 2026, nuevamente los accidentes viales se hacen presentes en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Y es que por la mañana, cerca de las 10:00 horas, se registró un aparatoso accidente que dejó el saldo de una mujer lesionada y cuantiosas afectaciones materiales; aquí los detalles.

El percance se registró en el cruce de las calles Náinari y 5 de Febrero, en Ciudad Obregón, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde. En el percance se vieron involucrados una camioneta Chevrolet Trailblazer y un automóvil Nissan Altima, este último en color blanco, el cual terminó proyectado contra la banqueta tras el fuerte impacto, quedando con visibles daños en su carrocería.

FOTOS: Mujer queda LESIONADA tras APARATOSO accidente en calles Náinari y 5 de Febrero

La conductora del Nissan resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes posteriormente determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones, por lo que se espera que más adelante las autoridades informen sobre los hechos.

Por su parte, la Chevrolet Trailblazer presentó un incendio en el área del motor, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona. Elementos de auxilio actuaron de manera inmediata para controlar el fuego y evitar que se propagara, logrando sofocar las llamas sin que se registraran daños mayores. En dicha unidad viajaban una joven y una bebé en brazos, quienes afortunadamente resultaron ilesas gracias a la activación oportuna de las bolsas de aire, lo que evitó consecuencias mayores.

En el sitio se hicieron presentes los elementos del cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, así como autoridades de Tránsito Municipal de Cajeme. Los agentes acudieron al sitio para resguardar el área, desviar la circulación y realizar el peritaje correspondiente, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. La vialidad presentó afectaciones momentáneas mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui