Fuera de peligro: Tras atentado en Culiacán, dan de alta a Elizabeth Montoya, diputada de MC

Sinaloa, México.- La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya Ojeda, se encuentra fuera de peligro y fue dada de alta del hospital donde permaneció seis días bajo atención médica, luego de resultar herida durante el ataque armado en el centro de Culiacán, Sinaloa en el que también fue lesionado el dirigente estatal del partido, Sergio Torres Félix.

Según informes del secretario de Salud Estatal, Cuitláhuac González Galindo, la diputada fue sometida a una cirugía reconstructiva durante su hospitalización y se mantuvo en observación mientras periódicamente curaban sus heridas y, tras evolucionar favorablemente de la grave lesión que derivó en la pérdida de su ojo, salió del hospital continuando su proceso de recuperación y rehabilitación en su domicilio bajo seguimiento médico.

Sin embargo, Sergio Torres Félix no ha corrido con la misma suerte, ya que su estado de salud sigue siendo delicado; aunque los médicos reportan una leve mejoría, permanece internado en un hospital de alta especialidad en coma inducido en terapia intensiva. González Galindo mencionó que se le realizarán nuevos estudios clínicos para evaluar su evolución, dada la gravedad de las heridas de bala en la cabeza.

El ataque armado contra los legisladores ocurrió la tarde del miércoles 28 de enero de 2026, cuando ambos se trasladaban del Congreso del Estado a las oficinas de Movimiento Ciudadano en el centro de Culiacán. En la agresión también resultó herido el conductor de la camioneta en la que viajaban. Fueron atacados por civiles armados en un ataque directo al vehículo en el que iban. La unidad en la que iban los agresores fue abandonado en el lugar.

Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jesus Emir 'N', uno de los posibles responsables del atentado contra los legisladores de MC, detallando que es el presunto responsable de gestionar las comunicaciones por radio, de instalar cámaras para vigilar los movimientos de las autoridades y de comprar drones para la célula criminal.

uD83DuDEA8 Los Chapitos están detrás del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en #Culiacán, confirma @OHarfuch.



El secretario de Seguridad informó que ambos legisladores cuentan con resguardo en el hospital. pic.twitter.com/OkF5LLKQp4 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui