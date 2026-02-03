García Harfuch: Cae generador de VIOLENCIA, implicado en ATAQUE a diputados de MC en Sinaloa

Ciudad de México.- La mañana de este martes 3 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de uno de los presuntos responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ocurrido el pasado miércoles 28 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información compartida por el Secretario Federal, el detenido, cuyo nombre no fue especificado, tenía un rol estratégico dentro de la célula criminal que orquestó el ataque, ya que era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones, herramientas utilizadas para las actividades del grupo delictivo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Cae generador de violencia, ligado al ataque a diputados. Foto: Twitter

En el mismo mensaje, compartido por redes sociales, García Harfuch detalló que la captura se realizó en una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, apuntó que este caso no quedará impune, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", dijo Omar García Harfuch.

Golpe a células generadoras de violencia en Sinaloa

Además de esta detención, el titular de la SSPC informó sobre operativos recientes contra células del crimen organizado en Sinaloa. En el municipio de Navolato, fuerzas federales lograron la captura de seis personas, a quienes se les aseguraron nueve armas largas, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

En Culiacán, personal de la SSPC detuvo a tres personas más, quienes portaban tres armas largas y equipo táctico. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvo a seis integrantes adicionales, asegurando ocho armas más.

En total, las acciones realizadas el día previo dejaron como resultado la detención de 16 integrantes del crimen organizado, todos relacionados con hechos de violencia en la entidad, informó el titular de la SSPC.

Fuente: Tribuna del Yaqui