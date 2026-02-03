Hallan en Mexicali a mujer desaparecida desde 2025 en Sonora; estaba en situación de calle

San Luis Río Colorado, Sonora.- Una mujer que se encontraba desaparecida desde hace varios meses fue encontrada en la ciudad de Mexicali. Se trata de Olga Lidia, de 41 años de edad, quien se contaba con un reporte de búsqueda en la vecina ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Los hechos ocurrieron durante el pasado viernes, cuando los agentes de Seguridad Pública realizaban sus labores habituales de vigilancia en la capital de Baja California.

El hallazgo de la fémina ocurrió en el cruce del bulevar Carranza y la avenida Misión San Diego. En ese punto la mujer fue vista caminando por la vía pública con signos claros de desorientación. Ante esta situación, los elementos municipales, mediante la unidad dedicada a la atención de personas vulnerables, se acercaron para brindarle resguardo y protección. Al estar en contacto con ella, los agentes notaron que requería ayuda para asegurar su integridad física.

Al revisar los datos de identidad y cotejarlos con los registros existentes, se confirmó que la persona era Olga Lidia, de quien no se tenía noticias desde el 25 de abril de 2025. Desde esa fecha, existía una ficha para su localización emitida por las autoridades de Sonora. Según la información compartida por grupos de búsqueda y voluntarios que apoyaron el caso, la mujer se encontraba en situación de indigencia y padece de sus facultades mentales.

Las labores de colaboración entre las corporaciones de Baja California y Sonora permitieron que el proceso de entrega se realizara de manera correcta. La mujer fue puesta bajo el cuidado de los agentes ministeriales para continuar con los pasos establecidos por la normativa de seguridad. Finalmente, este caso concluyó de manera favorable al lograr el reencuentro con sus familiares, quienes no habían dejado de buscarla durante todo este tiempo.

Olga Lidia, de 41 años de edad, fue devuelta a su hogar

El colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora agradeció el apoyo de la gente que difundió la fotografía e información de la mujer para encontrar a sus familiares. Dicha agrupación utilizó sus redes sociales para visivilizar el caso desde el pasado 31 de enero, cuando se enteraron que había una persona que requería ayuda para volver a casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui