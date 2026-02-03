Hallan objetos personales de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; varios son de Sonora

Concordia, Sinaloa.- Durante los recientes recorridos de supervisión y rastreo en la zona serrana de Sinaloa, las fuerzas de seguridad lograron ubicar diversos objetos personales que podrían corresponder al grupo de mineros cuyo paradero se desconoce. Estos descubrimientos tuvieron lugar en el municipio de Concordia, donde se ha concentrado la atención de los tres órdenes de Gobierno con el objetivo de obtener indicios sólidos sobre la ubicación de los trabajadores.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular del organismo de investigación estatal, comunicó los progresos alcanzados tras el análisis de la evidencia recolectada. A raíz de los descubrimientos materiales, se ejecutaron cinco órdenes de cateos en inmuebles. Una de estas diligencia se realizó en Mazatlán, mientras que las cuatro restantes se efectuaron en Concordia, divididas entre la región montañosa y la cabecera municipal. Estas acciones buscan consolidar las líneas de investigación para dar con el paradero de desaparecidos.

Los hechos se remontan al pasado viernes 23 de enero en el campamento conocido como 'La Clementina'. Según los reportes, hombres armados ingresaron al sitio y secuestraron a 10 trabajadores. La compañía canadiense Vizsla Silver presentó el reporte ante las autoridades el sábado 24 de enero, activando los protocolos de búsqueda. No obstante, existe una discrepancia en los trámites legales realizados por los familiares, pues aunque son 10 los afectados, solamente se han recibido carpetas de investigación por la mitad de las familias.

La colaboración entre entidades federativas ha permitido documentar dos casos provenientes de Zacatecas, dos de Sonora y uno más de Guerrero. Por su parte, en Chihuahua se emitió una ficha de búsqueda, aunque no se ha completado el proceso legal de denuncia en esa demarcación. Las autoridades sinaloenses mantienen comunicación constante para unificar la información de los expedientes.

La búsqueda de los mineros

Para reforzar las labores en el terreno, el pasado 1 de febrero arribó un contingente compuesto por mil 900 efectivos. Este despliegue integra a 800 soldados del Ejército Mexicano, 270 miembros de Fuerzas Especiales, 100 agentes de la Guardia Nacional y personal ministerial, respaldados por tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan para vigilancia aérea.

En el ámbito federal, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la agresión se atribuye a una célula delictiva vinculada a la facción de Los Chapitos. El funcionario indicó que el líder de este grupo ya está identificado y se trabaja en su captura, aclarando además que no existían registros de intimidaciones o advertencias anteriores en contra del personal minero.

Fuente: Tribuna del Yaqui