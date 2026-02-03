Hombre termina herido de gravedad tras sufrir ataque con un arma blanca en calles de Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la madrugada de este martes 3 de febrero de 2026, un hombre de 44 años de edad resultó gravemente lesionado luego de ser atacado con un objeto punzocortante durante un evento que se registró en la colonia Buenos Aires, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. Debido a la magnitud de sus lesiones, la víctima tuvo que ser internado de urgencia en un centro hospitalario.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:40 horas, cuando, a través de la radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), elementos de la Policía Municipal fueron alertados para trasladarse al IMSS Bienestar, donde se reportó el ingreso de una persona con heridas producidas por ataque de arma blanca.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con Gildardo, quien explicó que, momentos antes, se encontraba sobre la calle Elías, situada en el mencionado asentamiento humano, en donde estaba una persona regalando pan. Fue en ese momento cuando sostuvo un problema con otra persona del sexo masculino, complexión delgada y de aproximadamente 40 años de edad. Al momento de retirarse del lugar, el agresor le metió el pie.

La víctima fue atacada en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora.

Esto provocó que Gildardo cayera al suelo y posteriormente sufriera una lesión en la espalda causada por un objeto punzocortante. Por sus propios medios, el afectado se movilizó al mencionado hospital, en donde personal médico realizó la valoración correspondiente y determinó que presentaba una herida punzocortante en el tórax posterior lado izquierdo, con probable neumotórax en el pulmón izquierdo, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que sí ponen en riesgo su vida.

En otro caso similar registrado el pasado viernes 31 de enero de 2026, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba caminando por calles de la colonia San Carlos, también ubicada en la ciudad de Nogales. El lesionado, identificado como Adán, de 29 años de edad, fue internado en el Hospital Centro Médico, confirmándose que presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la palma de la mano izquierda, aunque se aclaró que esta no representa un peligro para su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui