Hombres armados privan de su libertad a mecánico durante pleno acto cívico en escuela de Veracruz

Tihuatlán, Veracruz.- Este martes 3 de febrero de 2026, hombres armados ingresaron a una escuela primaria del municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, y lo todavía más macabro del asunto es que estos sujetos tenían como objetivo secuestrar a un mecánico que se encontraba en el lugar, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, de la comunidad de Zacate Colorado, en Tihuatlán.

De acuerdo con información de Milenio, a este hombre lo suelen llamar Jimmy, y fue privado de su libertad justo en medio de un acto cívico donde había numerosos directivos, estudiantes, maestros e incluso padres de familia, lo que provocó el pánico inmediato entre las personas, pues no pudieron hacer nada y los agresores desaparecieron tal como llegaron, llevándose consigo al hombre secuestrado.

En cuanto a las actividades escolares, estas fueron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que a la escena arribaron rápidamente diversas corporaciones policiacas, entre ellas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros uniformados que desplegaron un intenso operativo en la zona para localizar al individuo, de quien se desconocen mayores detalles, salvo el apodo por el que muchos lo identifican.

No hay detenidos

Es relevante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos, sospechosos ni mucho menos un rescate; sin embargo, debido a la reciente ocurrencia de los hechos, se espera que en un par de horas la Fiscalía General del Estado de Veracruz emita un pronunciamiento sobre el asunto, con un informe detallado de este nuevo hecho delictivo registrado en la entidad.

#Seguridad | Black Mamba de Fuerza Civil protagoniza aparatoso ACCIDENTE en Guadalupe; reportan 6 víctimas??uD83DuDCA5https://t.co/AdfLFhWAOW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 3, 2026

En otro asunto totalmente diferente, hace unos días un hombre falleció al ser atropellado y arrastrado por el conductor de un vehículo color gris. Lejos de detenerse y brindarle ayuda, el conductor huyó, dejando gravemente lesionado a Alejandro 'N'., de aproximadamente 35 años de edad. Los hechos ocurrieron a la altura de Plaza Jardines, y la unidad solo se detuvo posteriormente en la calle División del Norte, en la colonia Rafael Lucio.

Fuente: Tribuna del Yaqui