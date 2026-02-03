Imprudencia al volante provoca choque múltiple y deja 10 lesionados en el norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 3 de febrero de 2026 se reportó un choque múltiple en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo preliminar de al menos 10 personas lesionadas, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital del estado para su valoración médica. Los primeros reportes indican que en el percance se vieron involucrados dos automóviles tipo sedán y un camión del transporte urbano.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:45 horas, en el cruce del bulevares Progreso y Morelos, lo que generó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencias. Versiones extraoficiales señalan que el incidente se originó cuando el conductor del autobús presuntamente no guardó la distancia de seguridad, por lo que no alcanzó a evitar el impacto.

Trascendió que esto se pudo deber a una posible falla mecánica en la unidad del transporte público de la línea 17 Express, aunque serán las autoridades competentes las que esclarezcan lo sucedido. En el lugar de los hechos también se localizaron un vehículo Suzuki Swift color gris plata y un Mustang GT color negro, mismos que presentaban daños materiales. Automovilistas y transeúntes que transitaban por el sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias.

En el sitio se contó con la presencia de elementos de Tránsito Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos de la estación Norte, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, aunque se indicó que ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad. Tras ser estabilizados, los civiles afectados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la capital sonorense.

En otro caso similar, el pasado sábado 31 de enero de 2026 se registró el primer accidente vial en el paso a desnivel que se encuentra en los bulevares Solidaridad y Colosio, también en el municipio de Hermosillo. En aquel momento se indicó que el conductor de una camioneta tipo pick up, color negra, se impactó contra un poste de semáforo. Trascendió que el responsable manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui