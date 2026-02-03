Inicia búsqueda de José Ángel Vale Trigueros en Empalme; cumple 10 días como desaparecido

Empalme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a José Ángel Vale Trigueros, un hombre de 37 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido en la ciudad de Empalme, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado martes 24 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tengan noticias claras sobre su posible paradero.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, José Ángel es de nacionalidad mexicana, tez morena clara, complexión delgada y mide aproximadamente 1.68 metros, además de tener un peso aproximado a los 73 kilogramos. Tiene cabello negro, corto y liso, ojos cafés grandes y boca pequeña con labios delgados. Las autoridades han hecho énfasis en la importancia de su descripción física para identificarlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ ÁNGEL VALE TRIGUEROS. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

Como señas particulares, el masculino presenta una cicatriz de operación en la rodilla izquierda de aproximadamente siete centímetros, acompañado de múltiples tatuajes visibles: uno con la imagen de un lobo en el brazo derecho, un espartano en el antebrazo derecho y unas alas en el lado izquierdo del pecho. También tiene tatuajes con fechas en números romanos acompañados de los nombres 'Jazmín' y 'Ángel', así como una brújula con cuerda tatuada en la parte derecha de la espalda.

En caso de que alguien cuente con información que pueda llevar a su localización, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 6622 297369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Las autoridades de Sonora exhortan a la población a denunciar cualquier dato que pueda ser determinante en la búsqueda de José Ángel Vale Trigueros. Cada reporte será tratado con estricta confidencialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui