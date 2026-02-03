La MADRUGADA de HOY, incendio en la GAM causa PÁNICO y moviliza a los Bomberos

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 3 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un voraz incendio al interior de un predio ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 3 de febrero de 2026, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, en un inmueble localizado cerca de la Avenida Insurgentes Norte, a la altura del Eje 3 Norte. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, así como personal de Protección Civil, quienes recibieron el reporte mediante el 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atendemos un incendio en un taller automotriz, ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes, Alcaldía Gustavo A. Madero. En el lugar, también se almacenaba material de reciclaje como cartón y PET. #AlMomento, el fuego ha sido confinado. Continuo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/haHQMaZc3v — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 3, 2026

Incendio se originó en taller automotriz

La información preliminar señaló que el inmueble no se encontraba habitado al momento del siniestro. Posteriormente, Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó mediante sus redes sociales que el incendio se registró en un taller automotriz, donde además se almacenaba material reciclable, como cartón y PET, lo que contribuyó a la propagación de las llamas.

Las columnas de humo fueron visibles a varios metros de distancia, lo que alertó a vecinos de la zona y generó pánico en los alrededores. Como medida preventiva, autoridades mantuvieron acordonada el área mientras los equipos de emergencia trabajaban en el control del fuego.

Bomberos lograron confinar el fuego

El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que alrededor de las 07:00 horas, el incendio fue confinado, evitando que se extendiera a inmuebles aledaños. Tras lograr la extinción de las llamas, los equipos ingresaron a la fase de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de descartar posibles daños extra.

El siniestro fue controlado alrededor de las 07:00 horas. Foto: Facebook

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas lesionadas, aunque las autoridades continúan evaluando los daños materiales ocasionados por el incendio. Tampoco se ha informado sobre las causas que originaron el siniestro, las cuales serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui