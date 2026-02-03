La primera víctima mortal de febrero: Ejecutan a balazos a un hombre en la Nuevo Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes 3 de enero, el sector sureste de Hermosillo fue escenario del segundo suceso violento ocurrido este día. Alrededor de las 20:00 horas, habitantes del fraccionamiento Nuevo Hermosillo alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones de arma de fuego. El reporte situó el evento en un domicilio de la planta baja, ubicado en la avenida Jabalí y casi esquina con la calle Alondra.

De acuerdo con los testimonios recabados, hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y entraron a la casa. Una vez dentro, agredieron a un hombre con armas de fuego y huyeron rápidamente del lugar. El sujeto sufrió lesiones de gravedad que le costaron la vida poco después. Al recibir la alerta en el 911, equipos de auxilio acudieron al inmueble señalado. Los paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindar ayuda al lesionado.

Sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado de manera oficial, aunque trascendió entre los vecinos que era conocido por el apodo de 'Quico'. Tras confirmarse el fallecimiento, el lugar fue resguardado y acordonado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo para preservar los indicios.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) comenzaron a recoger las evidencias necesarias para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley. Es importante señalar que este no fue el único evento de este tipo durante la jornada en la capital sonorense. Durante la tarde de este martes, se reportaron disparos en la colonia Olivares.

Servicios periciales se hicieron presentes en el lugar de los hechos

Ante el reporte, diversas unidades de seguridad se trasladaron hacia esa zona del centro de la ciudad. Al llegar, los agentes confirmaron que una vivienda recibió impactos de bala, aunque en esa ocasión no se registraron personas lesionadas ni fallecidas. Las autoridades mantienen vigilancia en ambos puntos mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en estos dos sectores de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui