Movilización policial en Ciudad Obregón: Hallan cuerpo dentro de domicilio en Villas del Rey

Ciudad Obregón, Sonora.- Una fuerte movilización de fuerzas de seguridad tuvo lugar este martes 3 de febrero, en el sector poniente de Ciudad Obregón, tras recibirse una alerta sobre una persona fallecida. Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial, en el cruce de la calle De los Mestizos y el bulevar Colonial, a escasos metros de las instalaciones del Parque Tecnológico Sonora Soft.

El aviso llegó a la línea de emergencias 911 alrededor de las 14:00 horas. En respuesta, unidades de distintas corporaciones se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al llegar, los agentes confirmaron la existencia de un cuerpo sin vida en el interior de un domicilio. Se trata de un hombre de apariencia joven, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Tampoco se conocen las causas exactas de su muerte.

Sin embargo, versiones surgidas en el lugar sugieren que la víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para recolectar evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cadáver fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y su futura identificación.

La escena del crimen quedó bajo custodia de autoridades

Otro hecho similar sucedió apenas la tarde de ayer lunes 2 de febrero. En ese momento se activó el Código Rojo en la colonia Cortinas, en el sector sur de Ciudad Obregón, por el reporte de olores fétidos provenientes de un domicilio. A su llegada, las autoridades de los tres niveles de Gobierno confirmaron el hallazgo de un cuerpo al interior del inmueble, por lo que el perímetro quedó acordonado y resguardado.

De acuerdo con un informe inicial, los hechos ocurrieron poco antes de las 15:00 horas, cuando vecinos de dicha colonia solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, alertando a las autoridades sobre fuertes olores que se desprendían de una vivienda situada en la calle José María Lafragua, entre Chihuahua y Zacatecas.

Fuente: Tribuna del Yaqui