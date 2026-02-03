Presunta granada de juguete provoca una fuerte movilización de autoridades al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 3 de febrero de 2026 se registró una fuerte movilización policiaca y militar en la colonia Guadalupe Victoria, ubicada en el sector suroriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tras el reporte de la presencia de un presunto artefacto explosivo en el exterior de una local comercial de la zona. Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se dieron cita en el lugar, cerrando totalmente uno de los carriles de una de las avenidas de la demarcación.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió la alerta sobre el hallazgo de una granada de fragmentación, la cual se encontraba frente a la refaccionaria Los Ángeles, establecimiento que se ubica sobre la avenida Revolución, casi esquina con calle Mariano Azuela, a donde acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas.

Según los informes dados a conocer por las autoridades, el artefacto al parecer de juguete artesanal, de aproximadamente unos 10 centímetros de alto por 8 de ancho, fue localizado abandonado por personas que pasaban por el sitio, pero hasta el momento se desconoce si alcanzaron a observar quién o quiénes fueron los responsables de abandonar la granada de utilería en el sitio", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Granada de juguete uD83DuDCA3 provoca movilización de autoridades en la Guadalupe Victoria de Culiacán uD83DuDEA8uD83EuDE96 pic.twitter.com/AeBHOw2Fl3 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 3, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trasladaron a la ubicación para verificar la denuncia. A su llegada, los uniformados encontraron un objeto en forma de granada de fragmentación o granada de piña en las condiciones ya mencionadas. La zona quedó acordonada y asegurada por los efectivos policiacos y militares que acudieron al llamado.

Minutos más tarde, personal del grupo antibombas retiró el objeto, así como la caja en la que fue depositado. Los especialistas se llevaron el indicio para descartar cualquier posibilidad de riesgo o peligro para la ciudadanía. Se espera que en las próximas horas exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui