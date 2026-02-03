Procesan a 'El Chino Arce' por masacre en fiesta de Ciudad Obregón; ocho muertos y 25 heridos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un juez de control definió la situación legal de Jesús Iván 'N', alias de 'El Chino Arce', al dictar auto de vinculación a proceso en su contra. Esta resolución judicial responde a la presentación de pruebas que lo señalan como el probable responsable de una serie de actos violentos registrados en el municipio de Cajeme. Por ello, la autoridad determinó que el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva justificada.

Esto mientras se desarrolla el curso legal de las indagatorias en dos causas penales distintas. El primer expediente, que conlleva la mayor carga de acusaciones, se refiere a los sucesos registrados a finales del año 2023. En este caso, el señalado enfrenta cargos por homicidio calificado, por la muerte de ocho personas. Asimismo, se le imputa tentativa de homicidio calificado en perjuicio de 25 personas más, así como el delito de asociación delictuosa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 29 de diciembre, aproximadamente a las 1:30 horas, cuando el acusado arribó armado a un domicilio de la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón, junto a un acompañante y disparó contra una multitud que se encontraba reunida en una fiesta. Dicha agresión armada dejó un saldo de ocho fallecidos y 25 heridos. Estos últimos lograron sobrevivir gracias a que recibieron atención médica poco tiempo después del ataque.

La autoridad judicial valoró estos elementos para sostener el procedimiento jurídico en su contra. De de la misma manera, Jesús Iván 'N' enfrenta un segundo proceso penal por hechos ocurridos casi 1 año después, el 6 de diciembre de 2024. En esta carpeta se le acusa de privación ilegal de la libertad agravada y tentativa de homicidio en agravio de un hombre identificado como Rafael 'N'. Según la información recabada, la víctima fue sustraída de una casa también en la colonia Cajeme y llevada a la fuerza a un inmueble situado en el área conocida como Puente de Picos.

En ese sitio, la persona afectada permaneció retenida y sin comunicación durante un lapso cercano a las 25 horas. El reporte indica que Rafael 'N' trató de escapar del sitio, pero fue atacado a balazos por los agresores. No obstante, logró salvar su vida debido a que esquivó los impactos y a la atención médica recibida posteriormente. Con ambos casos presentados ante el tribunal, se ratificó que existen elementos suficientes para continuar el juicio con el acusado privado de su libertad en el centro penitenciario correspondiente.

