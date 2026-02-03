¿Qué pasó en la GAM? Autoridades se movilizan por nuevo HOMICIDIO al norte de CDMX

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes 3 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara una riña que terminó en ataque en la vía pública. Este hecho dejó a un hombre sin vida, el cual ya fue identificado por sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este martes 3 de febrero de 2026, durante la madrugada, sobre la calle Oriente 91, en la colonia Emiliano Zapata, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona gravemente herida. Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, así como paramédicos, tras recibirse el reporte de una agresión con arma blanca.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la #GAM, un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado con arma blanca tras una pelea en la colonia Emiliano Zapata; hay un detenido.



En #Azcapotzalco, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por una unidad del Metrobús en Industrial Vallejo;… pic.twitter.com/AcH0z0A3pH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2026

Al arribar al sitio, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales, por lo que únicamente se confirmó el fallecimiento; su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo oficial en estos casos. La zona fue acordonada de inmediato por elementos policiacos para permitir las labores periciales y evitar la alteración de la escena.

Según la información preliminar recabada por las autoridades capitalinas, la agresión habría ocurrido tras una riña, aunque el motivo exacto continúa bajo investigación. Minutos después del hecho, policías de la SSC desplegaron un operativo, en el que lograron ubicar y detener a dos hombres, señalados como presuntos responsables de la agresión.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde se determinará su situación legal y se realizarán las indagatorias correspondientes para esclarecer el homicidio. En tanto, personal del Servicios Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias en el lugar.

#PrecauciónVial | Cierre de carriles en Norte 72-A desde Oriente 91 hasta Oriente 87. #AlternativaVial | Norte 74. pic.twitter.com/18zMkXkH1R — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 3, 2026

La víctima fue identificada por familiares en el sitio de los hechos, aunque su nombre no fue revelado a medios de comunicación: en tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y deslindar responsabilidades. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre el arma utilizada ni sobre la relación entre la víctima y los detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui