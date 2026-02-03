Reporte de balacera desata movilización de autoridades en la colonia Olivares de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 3 de febrero, un nuevo hecho violento sucedió en Hermosillo, por una serie de detonaciones de arma de fuego escuchada en la colonia Olivares. El suceso generó la movilización de distintas corporaciones policiales hacia la zona centro de la capital sonorense, donde confirmaron la presencia de daños materiales en una fachada, aunque se descartó la existencia de víctimas humanas.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 16:00 horas sobre las calles López del Castillo entre José María Mendoza y Alberto Gutiérrez. En ese punto, sujetos armados abrieron fuego contra una casa habitación, dejando múltiples impactos de bala en la estructura. Tras cometer el acto, los responsables huyeron del lugar. Al recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio.

Como parte del protocolo de actuación, se procedió al cierre de la circulación vehicular en la calle López del Castillo para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. De acuerdo con testimonios recabados entre los residentes del área, el domicilio afectado ha sido objeto de señalamientos por parte de vecinos, quienes indican que dicha propiedad funciona presuntamente como un punto de venta y distribución de sustancias prohibidas desde hace años.

Este contexto, según los habitantes, ha mantenido un ambiente de inseguridad constante en la zona, ya que la violencia no es un factor nuevo en esa cuadra. Los lugareños mencionaron que, tiempo atrás, se registró un homicidio justo frente a la vivienda que hoy fue baleada. En aquella ocasión, una mujer perdió la vida en un ataque armado que también se vinculó con disputas por la venta de drogas.

La casa que fue atacada a balazos por presuntos sicarios

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de procesar la escena del crimen. Su labor se centró en la recolección de diversos casquillos percutidos que quedaron esparcidos en el exterior del inmueble. Hasta el momento de redactar este informe, las autoridades no han reportado la captura de ninguna persona relacionada con estos disparos.

Fuente: Tribuna del Yaqui